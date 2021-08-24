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Вторник, 24 августа 2021, 11:25 мск

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В Тверском районе Москвы около опоры моста обнаружен труп мужчины

В Тверском районе Москвы обнаружен труп мужчины 1974 года рождения с колото-резанными ранениями. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным ведомства, тело мужчины было обнаружено около опоры моста вблизи Водопроводного переулка. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства ЧП.

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