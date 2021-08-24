Мэр Москвы рекомендует отменить масочный режим для школьных учителей

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил за отмену обязательного масочного режима для учителей в школах. По словам градоначальника, решение о рекомендательном характере ношения масок в средних образовательных учреждениях будет принято в ближайшее время.

«Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может, мы, пока позволяет возможность, переведём эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите», – цитирует выступление Собянина РИА «Новости» на встрече с педагогами и директорами школ.

Мэр пояснил, что в Москве большинство педагогов – более 80% – привилось от коронавируса. «Это означает, что у них защита другая у самих и возможность работать без маски. Я повторю, что это должно быть индивидуальное решение для тех, кто вакцинировался, не вакцинировался, плюс учительский совет, исходя из ситуации, может принять решение. По крайней мере, это будет добровольное решение и будет проще, потому что, на мой взгляд, тяжело весь день работать в маске», – сказал Собянин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.08.21

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