Житель Москвы пригрозил взорвать поликлинику: требовал QR-код

В Москве задержан местный житель после угрозы взорвать поликлинику, передает РБК со ссылкой на территориальный отдел полиции. По данным издания, мужчина требовал, чтобы ему выдали QR-код.

Как сообщается, инцидент произошел 20 августа в поликлинике № 103 (филиал поликлиники № 109) на улице Грайвороновская. Мужчина через соцсеть «ВКонтакте» заявил, что взорвет медучреждение, если ему не выдадут QR-код.

В результате главврач поликлиники № 109 Бадриддин Назаров принял решение об эвакуации – всего вывели 35 человек персонала и 60 пациентов,. Полиция обследовала здание и прилегающую территорию и не обнаружила подозрительных предметов.

Полиции удалось задержать мужчину, им оказался Алексей Хайретдинов 1982 года рождения, который сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК (Заведомо ложное сообщение о теракте в отношении объектов социальной инфраструктуры), которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.08.21

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