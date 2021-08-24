российское информационное агентство 18+

Истории и расследования. РИА Новый День.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 августа 2021, 14:40 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Житель Москвы пригрозил взорвать поликлинику: требовал QR-код

В Москве задержан местный житель после угрозы взорвать поликлинику, передает РБК со ссылкой на территориальный отдел полиции. По данным издания, мужчина требовал, чтобы ему выдали QR-код.

Как сообщается, инцидент произошел 20 августа в поликлинике № 103 (филиал поликлиники № 109) на улице Грайвороновская. Мужчина через соцсеть «ВКонтакте» заявил, что взорвет медучреждение, если ему не выдадут QR-код.

В результате главврач поликлиники № 109 Бадриддин Назаров принял решение об эвакуации – всего вывели 35 человек персонала и 60 пациентов,. Полиция обследовала здание и прилегающую территорию и не обнаружила подозрительных предметов.

Полиции удалось задержать мужчину, им оказался Алексей Хайретдинов 1982 года рождения, который сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК (Заведомо ложное сообщение о теракте в отношении объектов социальной инфраструктуры), которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.08.21

Глава Минтранса назвал причину подорожания перевозок продуктов. / Названы самые бедные регионы России. / Мэр Москвы рекомендует отменить масочный режим для школьных учителей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Тверском районе Москвы около опоры моста обнаружен труп мужчины

ЧП в Москве: ночью трое приезжих в масках-балаклавах ограбили магазин

СМИ: В Москве задержан один из учредителей клиники «Медэко» по делу о торговле детьми

Массовая драка на футбольном поле в Москве: задержано 34 человека

В Москве задержаны трое мужчин, подозреваемых в изнасиловании и убийстве девушки 20 лет назад

Массовая драка со стрельбой: в Москве задержаны участники беспорядков в торговом центре

ЧП в Москве: мужчина выстрелил в 17-летнего сына сожительницы

Испугалась ответственности: следствие натаивает на аресте женщины, оставившей новорожденную дочь в мусорном баке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,