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Вторник, 24 августа 2021, 17:29 мск

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В Москве новый учебный год в школах начнется в очном формате

В Москве новый учебный год в школах начнется в очном формате. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на традиционном августовском педсовете. По его словам, в образовательных учреждениях сохранится ряд санитарных требований.

«Термометрия, распределение потоков таким образом, чтобы не было пересечений разных групп учащихся, и целый ряд других требований – это генеральная уборка, дополнительная дезинфекция и так далее», – отметил мэр, подчеркнув, что для учителей ношение масок будет не обязательно.

Собянин поручил департаменту образования вместе с директорами школ провести ревизию зданий образовательных учреждений, чтобы понять, какие из них нуждаются в комплексном обновлении.

Москва, Мария Соколова

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Метки / Правительство Москвы

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