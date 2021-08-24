Глава Росприроднадзора: в РФ перерабатывается только 4,5% отходов

В настоящее время в России перерабатывается только 4-4,5% отходов. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, стране катастрофически не хватает мусороперерабатывающих мощностей.

«Утилизация – это не уничтожение, это вовлечение во вторичный оборот. Всего 4-4,5%, по нашим данным. Мусороперерабатывающих мощностей катастрофически не хватает, у нас есть регионы, в которых их вообще нет. Сортировочные станции почти все ручные, процент отбора на таких сортировках не достигает и 10%. За последние два года мы успехов не достигли», – цитирует ее слова «Интерфакс».

При этом Радионова подчеркнула, что России необходимо отказаться от неперерабатываемого пластика. «Если мы хотим развить мощности по утилизации, мы должны ввести норматив, чтобы в каждой бутылке пусть сначала 5 процентов, потом 10, потом 20 должно быть количество из вторичного переработанного пластика. Мы должны устанавливать этот процент при повышении ответственности производителя», – отметила глава Росприроднадзора.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.08.21

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