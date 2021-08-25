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Среда, 25 августа 2021, 11:12 мск

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«Упал с высоты 16-го этажа»: в Москве завели уголовное дело после гибели рабочего

Возбуждено уголовное дело после гибели рабочего при ремонте фасада жилого дома на улице 800-летия Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне днём. Двое рабочих выполняли работы, в ходе которых оборвался трос у строительной люльки. «В результате опрокидывания подъемника один рабочий 1998 года рождения упал с высоты 16 этажа и погиб, второй рабочий смог удержаться и был спасён прибывшими сотрудниками экстренных служб», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Москва, Мария Соколова

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