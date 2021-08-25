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Среда, 25 августа 2021, 13:09 мск

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Аналогов в мире нет: ЦИК выпустил справочник о российских партиях на английском языке

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России выпустила английскую версию интерактивного справочника «Политические партии РФ». Как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, аналогов этому информационному проекту в мире нет.

«Интерес к выборам нашим, политическим процессам, которые проходят в стране, огромен, и много разного рода информации, скажем, сообщений, суждений, которые не основаны иногда на реальной информации. Может, от недостатка информации, может, по другим мотивам, но часто информация необъективно отражает то, что у нас происходит. Вот мы вносим свою лепту», – заявила Памфилова.

По ее словам, в справочнике представлена самая актуальная информация о деятельности каждой политической партии, сведения о регистрации, руководящих органах, структуре, уставе и так далее. «А самое главное – это эксклюзивная информация, которая в полном объеме содержится только в нашем справочнике – это сведения об участии каждой партии в выборах. Даже у партий у многих такой информации нет. Представительство в местных органах власти и местного самоуправления по результатам прямых выборов, представительство в избирательных комиссиях. Хотя наши критики всегда стараются уходить от этой темы, вводя в заблуждение. У нас комиссии и состоят из представителей партий», – пояснила глава ЦИК.

«У международных экспертов теперь есть возможность оценить реальный политический вес по фактам, а не по домыслам, вес партий по участию в выборах, а не только по разного рода заявлениям. Хочу обратить внимание, что только за последнюю неделю у нашего сайта было порядка 75 тысяч просмотров из других стран, то есть действительно интересуются, и, думаю, что это будет нарастать», – заключила Памфилова.

Москва, Мария Соколова

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