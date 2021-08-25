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Среда, 25 августа 2021, 18:24 мск

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«Все угробили…» Зюганов оценил госполитику в отношении малых городов

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Бездарная финансово-экономическая политика уничтожила промышленность малых городов России, население которых теперь вынуждено ездить на заработки в Москву. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на пресс-конференции. При этом, по его словам, сама столица уже достигла предела своего расширения.

«Была потрясающая промышленность, 15 станкостроительных заводов… Все угробили, все расчистили – вот будет место для отдыха, для танцев, для развлечения. Сейчас ковид прижал и не потанцуешь, и не побегаешь, не посоревнуешься. А в результате то, что давало рабочие места, вдруг исчезло. В течение прошлого года 540 тысяч малого и среднего бизнеса пострадало – теперь не знают, что делать», – констатировал Зюганов.

При этом политик отметил, что в условиях кризиса жителям Центральной России приходится ездить на заработки в Москву, хотя следовало бы развивать малые города. «На работу в Москву едут от Костромы до Тамбова. Развивайте малые и средние города, создавайте инфраструктуру соответствующую, и у вас будут и хорошие места, и великолепная экология, и все остальное. У меня в Орле построили шесть лучших приборо-электронных заводов, я гордился этим… Все угробили в результате этой абсолютно бездарной финансово-экономической политики. Рынок вам что-то спасет... А в результате 80% товаров промышленного назначения везем из-за кордона, и почти 70% продовольствия – в основном, плохого качества», – подчеркнул лидер КПРФ.

Как считает Зюганов, Москва как город, имеющий радиально-кольцевое строение, не может развиваться больше определенных размеров. «Вас не пропустят улицы, сколько бы переходов вы ни строили. Москва уже давно на пределе. Собянин пытается протянуть через Москву дороги, скоростные магистрали, в том числе и в область. Но если вокруг кольцевой дороги, которая имеет 108 км, вы будете строить без конца эти железобетонные коробки, вы не решите эту проблему», – сказал политик.

Москва, Мария Соколова

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