ЧП в Подмосковье: молодой человек жестоко избил знакомого за надпись на футболке

В подмосковном Раменском районе молодой человек жестоко избил знакомого из-за надписи на футболке. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ – действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности с применением насилия.

По данным ведомства, ЧП произошло 25 июля 2019 года в с. Софьино. «Несовершеннолетний 2002 г.р. нанёс множественные удары в область головы и туловища своему знакомому на почве ненависти и вражды по отношению к лицам по национальному признаку за имеющуюся запись на футболке подростка. Произошедшее было зафиксировано на видео и опубликовано в средствах массовой информации», – говорится в сообщении СКР.

По данным СМИ, уроженец Таджикистана напал на российского подростка из-за того, что последний гулял в футболке с надписью «Русские вперед». После сильного избиения юноша подал заявление в полицию, но никакой реакции от правоохранителей якобы не последовало. Тогда подросток был избит второй раз за то, что он пошел к полицейским, уточняет РИАМО.

Предполагается, что в рамках расследования будет дана оценка действиям юноши, в том числе, в части причинённых телесных повреждений и вымогательства.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 25.08.21

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