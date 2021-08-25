Из-за долга в 20 тысяч: в суд направлено уголовное дело об убийстве двух женщин за несвоевременную оплату ремонта

В Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мигранта, который обвиняется в разбойном нападении, убийстве двух женщин и покушении на жизнь 6-летнего ребенка. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в областной суд для рассмотрения по существу.

По данным ведомства, преступление было совершено 7 ноября 2020 года. Мужчина, который оказывал услуги по ремонту и строительству частного дома в Солнечногорске, совершил убийство двух женщин 1976 и 1953 года рождения (мать и дочь), нанеся обеим множество колото-резаных ранений по всему телу. Кроме этого, преступник нанес ножевые ранения в область груди и шеи 6-летней девочке, однако ей удалось выжить. После этого подозреваемый похитил деньги и скрылся.

Подозреваемый был задержан утром 10 ноября на территории строящегося домовладения в одной из деревень Дмитровского городского округа Московской области. «При осмотре места, в котором укрывался обвиняемый, следователями и криминалистами обнаружены и изъяты кроссовки со следами, похожими на кровь, обнаружено место, в котором он сжёг одежду, находившуюся на нем в момент преступления», – пояснили в ведомстве.

В СКР также уточнили, что на допросе мужчина признал свою вину и раскаялся в том, что совершил убийство из-за долга в 20 тысяч рублей за оказанные им услуги по ремонту.

Москва, Мария Соколова

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