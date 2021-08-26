В подмосковном доме престарелых арестована санитарка за побои постояльцев

В подмосковном Реутове арестована 54-летняя сотрудница пансионата по уходу за пожилыми людьми за нанесение побоев нескольким постояльцам заведения. Как сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ.

Ранее сообщалось, что противоправные действия женщины попали на видео и опубликованы в средствах массовой информации.

В СКР уточнили, что в ходе допроса женщина признала свою вину.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.08.21

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