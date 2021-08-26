Задержан директор подмосковного дома престарелых, где избивали постояльцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего гендиректора подмосковного дома престарелых, где избивали постояльцев. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета России, в его отношении возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По версии ведомства, директор дома престарелых не обеспечил надлежащие условия для проживания и ухода за пожилыми людьми. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Ранее сообщалось об аресте 54-летней санитарки пансионата в Реутове за побои нескольких постояльцев заведения (ст. 116 УК РФ – 2 эпизода), которые попали на видео и опубликованы в СМИ. Женщина признала свою вину.

Расследование уголовного дела взял под контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.08.21

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