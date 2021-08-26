В Москве задержаны создатели подразделения экстремистской организации

В Москве задержаны трое подозреваемые в создании экстремистской организации «Свидетели Иеговы», деятельность которой на территории РФ запрещена. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, участники преступной группы вели работу на конспиративных квартирах на юго-западе Москвы.

По версии следствия, в период с сентября 2017 года по апрель 2020 года группа лиц, осведомленная о вступившем в законную силу решении Верховного суда РФ, организовала на территории Москвы работу религиозного подразделения. Кроме встреч на конспиративных квартирах, проводились онлайн-собрания. При этом организаторы склоняли и вербовали новых участников из числа жителей столицы и других субъектов РФ для участия в запрещённом религиозном движении.

В настоящее время проведены обыски в местах проживания организаторов и участников организации, в ходе которых изъяты компьютерная техника, электронные устройства, многочисленная экстремистская литература и иные объекты и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

«В настоящее время установлены и задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ трое организаторов движения 1964, 1971 и 1977 годов рождения, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», – уточнили в СКР.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.08.21

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