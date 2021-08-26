«Глобально индустрия умерла»: организаторы массовых культурных мероприятий решили обратиться к Путину с просьбой спасти от краха

В России убытки негосударственных организаторов массовых культурных мероприятий в период ковид-запретов составили порядка 95%, предвещая крах отрасли. Как было заявлено сегодня на пресс-конференции в Москве, последний шанс на спасение представители индустрии массовых развлечений видят в обращении к президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщил руководитель группы компаний SAV Entertainment и «Русский шоу-центр», председатель правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Владимир Зубицкий, отрасль за время пандемии «понесла убытки в 100%, может быть, 95%», а трудятся в ней порядка 700 тысяч человек. «На сегодняшний день мы не видим никакого света в конце тоннеля. У серьезных игроков уже заканчивается так называемая подушка безопасности – дальше только крах», – констатировал он.

При этом Зубицкий обратил внимание на двойные стандарты запретительных мер, которые власти объясняют коронавирусной угрозой. «К сожалению, существуют двойные стандарты. Нам как частному бизнесу, как предпринимателям, нельзя ничего проводить… Недавно был юбилей Нижнего Новгорода, там были концерты на площади, где выступали артисты и было 15-20 тысяч человек без всяких средств защиты, и говорят, что там нет заболеваний после этих концертов. Почему кому-то можно это делать, а кому-то нельзя?», – пояснил Зубицкий

Руководитель промоутерско-продюсерской группы компаний «МСМ Групп» Александр Скрастин со своей стороны привел статистику, которая свидетельствуют о надуманности коронавирусной угрозы при проведении развлекательных мероприятий. «Посещение театров и концертных залов в среднем в Москве – 30 тысяч человек в день. Посещение торговых центров в день – 1,3 млн, общественный транспорт – 17, 5 млн человек в день. Мы занимаем какую-то ничтожную цифру в этом во всем, но страдаем больше всех. Если в процентах взять наши цифры, то количество людей, ежедневно использующих общественный транспорт, в 580 раз больше, чем посещают театры и концертные площадки», – уточнил он.

Как отметил глава компании Eventation Сергей Мурадов, негосударственные организаторы культурных мероприятий обращались с просьбой о поддержке отрасли в правительство РФ, Минкультуры, а также в Роспотребнадзор – «чтобы совместно выработать правила, которые в условиях пандемии должны регулировать нашу деятельность», но получили отказ. «В результате длительного простоя мы подошли к ситуации, когда через какое-то время 5 млн билетов на руках (за отложенные на 2022 год концерты) могут превратиться в фантики, и это имеет определенные социальные риски для общества… Мы призываем начать диалог на эту тему, чтобы не потерять негосударственный сектор культурных мероприятий в нашей стране, потому что это не только рабочие места, это не только выпадающие налоги в связи с сокращением нашей отрасли, но это еще и потеря культурного продукта. Ведь негосударственный сектор генерирует бОльшую часть культурного продукта в стране», – подчеркнул Мурадов.

По словам главы компании SAV Entertainment, президента Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Надежды Соловьевой, последний шанс спастись отрасль видит в обращении к президенту РФ Владимиру Путину. «Отношение к нам госорганов, в частности, Роспотребнадзора, просто вызывает возмущение, потому что количество писем нами написанных и предложений, которые мы сделали, и один единственный ответ – это не более чем отписка, просто поражает… Мы много раз писали и по просьбе министерства культуры, и правительства – все цифры, наши расходы, наши упущенные доходы, какая сейчас ситуация. Все методы мы испробовали. Единственное, что нам осталось сделать, и мы этим воспользуемся в самое ближайшее время, это письмо президенту, потому что полтора года назад он первым нас поддержал», – заявила она.

«Честно говоря, ситуация в отрасли совершенно отчаянная. Как бы люди сейчас ни говорили, что кто-то работает, у кого-то есть концерты, – глобально индустрия умерла. Работают только те, кого субсидирует государство, то есть государственный сектор. Я занимаюсь этом бизнесом наверно дольше, чем кто-либо в этой стране, и, думаю, что вряд ли государству интересно, чтобы все вернулось ко времени до 87 года, когда существовало Министерство культуры и Госконцерт. Мы – цивилизованная страна и не можем допустить этого. Обычно я очень оптимистична, но в данной конкретной ситуации оптимизма не наблюдаю», – заключила Соловьева.

В Москве с начала пандемии в марте 2020 года массовые мероприятия были запрещены. В последующем ограничительные меры были ослаблены до заполняемости залов на уровне 25%. На сегодняшний день разрешено присутствие 50% от общей вместимости зала, но не более 500 человек. При допуске зрителей по QR-кодам эти требования можно не соблюдать.

Москва, Мария Соколова

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