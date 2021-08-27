Очередная массовая драка в Москве: задержаны более 20 участников конфликта

В хостеле на территории новой Москвы произошла массовая драка. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, прибывшие на место ЧП полицейские задержали более 20 человек, среди которых оказались граждане иностранных государств.

В полиции уточнили, что в отношении семи граждан составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», из которых на пятерых также составлены административные протоколы по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». При этом суд вынес решение об административном аресте сроком на 12 суток.

В пресс-службе московского главка МВД также сообщили, что в настоящее время решается вопрос о вынесении решения в отношении пятерых граждан о неразрешении въезда в РФ и об их депортации. Задержанные помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

На остальных составлены административные протоколы по статье 3.18.1 КоАП г. Москвы «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы».

Ранее сообщалось, что московская полиция задержала 34 участника массовой драки на футбольной площадке, расположенной на Ереванской улице. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, 16-ти из них грозит депортация их РФ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.08.21

Ученые высчитали лучшее время для полета людей на Марс. / Cмертность от коронавируса в РФ вновь упала ниже уровня 800 человек в сутки. / В России изменятся модели ЕГЭ по всем предметам. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»