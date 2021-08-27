Директору подмосковного дома престарелых, где избивали постояльцев, избрана мера пресечения

В отношении 36-летнего генерального директора подмосковного пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемого в оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

По данным следствия, мужчина, являясь директором в специализированном доме для престарелых в Реутове, не обеспечил надлежащие условия для проживания и ухода за постояльцами заведения.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы. Осуществлен допрос подозреваемого, сотрудников пансионата, а также постояльцев заведения и их родственников. Также проведен осмотр документации регулирующей деятельность пансионата, произведен обыск по месту жительства подозреваемого, а также получен акт Роспотребнадзора о выявленных в доме престарелых санитарных и иных нарушениях.

Ранее сообщалось об аресте 54-летней сотрудницы пансионата за нанесение побоев нескольким пожилых людям.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.08.21

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