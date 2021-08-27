российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 августа 2021, 16:38 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Директору подмосковного дома престарелых, где избивали постояльцев, избрана мера пресечения

В отношении 36-летнего генерального директора подмосковного пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемого в оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

По данным следствия, мужчина, являясь директором в специализированном доме для престарелых в Реутове, не обеспечил надлежащие условия для проживания и ухода за постояльцами заведения.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы. Осуществлен допрос подозреваемого, сотрудников пансионата, а также постояльцев заведения и их родственников. Также проведен осмотр документации регулирующей деятельность пансионата, произведен обыск по месту жительства подозреваемого, а также получен акт Роспотребнадзора о выявленных в доме престарелых санитарных и иных нарушениях.

Ранее сообщалось об аресте 54-летней сотрудницы пансионата за нанесение побоев нескольким пожилых людям.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.08.21

Таиланд разрешил въезд на курорты привитым «Спутником V» туристам. / Песков объяснил значение закона о СМИ-иноагентах, и оно не в «преследовании». / Что ждет выпускников на экзаменах в 2022 году: опубликованы проекты заданий ЕГЭ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Задержан директор подмосковного дома престарелых, где избивали постояльцев

В подмосковном доме престарелых арестована санитарка за побои постояльцев

Из-за долга в 20 тысяч: в суд направлено уголовное дело об убийстве двух женщин за несвоевременную оплату ремонта

ЧП в Подмосковье: молодой человек жестоко избил знакомого за надпись на футболке

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после скандала об истязаниях в доме престарелых

СКР начал проверку фактов жестокого обращения с постояльцами подмосковного дома престарелых

Задержан еще один арестант, бежавший из истринского ИВС

Взятка почти на 5 млн: в Москве дошло до суда дело бывших сотрудников органов внутренних дел

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,