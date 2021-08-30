Очередная массовая драка в Москве: задержано 10 человек

В Москве в районе Некрасовка задержаны участники очередной массовой драки. Как сообщила пресс-служба столичного УВД, 10 человек, в числе которых трое местных жителей, привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

По данным полиции, вблизи строительной площадки на улице Маресьева возник конфликт, переросший в массовую драку. Всем участникам происшествия назначен штраф от 500 до 1000 рублей.

Это уже третья массовая драка за последние 10 дней. Ранее сообщалось о массовой драке 20 августа на футбольной площадке на Ереванской улице с участием 34 нарушителей, 16-ти из них грозит депортация их РФ.

27 августа массовая драка произошла в хостеле на территории новой Москвы. Было задержало более 20 человек, среди которых такде оказались граждане иностранных государств.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.08.21

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