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Понедельник, 30 августа 2021, 13:22 мск

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Новую Москву приравняли к «старой» на общественном транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин снизил стоимость проезда в общественном транспорте для жителей Троицкого административного округа (ТАО) на 30 процентов. Как сообщил столичный градоначальник в своем блоге, такое решение позволит уменьшить пробки на магистралях и позволит экономить жителям новой Москвы на регулярных поездках до 10 тысяч рублей в год.

«Сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы. Длинные маршруты работают не только в новой Москве, но и внутри МКАД. И непонятно, почему одни пассажиры платят по обычному тарифу, а другие должны переплачивать за проезд», – пояснил Собянин.

По его словам, высокие тарифы снижали популярность общественного транспорта и на дороги выезжало много лишних машин. «Возможность проехать через весь город по одному билету, не думая о зонах и тарифах, является огромным преимуществом общественного транспорта Москвы по сравнению с другими мегаполисами мира. Сегодня мы устранили одно из немногих сохранившихся исключений из этого правила», – сообщил мэр.

Предполагается, что нововведение коснется 70 тысяч пассажиров. После расширения столицы новые территории были включены в тарифную зону Б. При поездках в «старую» Москву стоимость билета была 60 рублей вместо 42 рублей.

Москва, Мария Соколова

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