В Москве анонсировали льготное чипирование животных

В Москве с 1 сентября в государственных ветеринарных клиниках начнется чипирование домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета ветеринарии.

«Наличие электронного микрочипа увеличивает шансы найти домашнее животное, если оно потерялось. Кроме того, чипирование является одним из способов идентифицировать питомца. В России собаки и кошки относятся к числу животных, для которых процедура идентификации является обязательной», – говорится в сообщении на официальном сайте правительства Москвы.

Ветеринары заверяют, что процедура безболезненна и безопасна для животного. «Капсула, содержащая персональный 15-значный номер, вводится под кожу в области холки при помощи одноразового аппликатора. После этого информация о номере чипа вносится в ветеринарную автоматизированную систему, где формируется общая база данных. Если потерявшееся животное попадает в приют или клинику, специалисты считывают его чип сканером и запрашивают из базы контактную информацию о его владельце. Микрочип позволяет найти потерянное животное даже за пределами России», – отмечается в сообщении.

В течение месяца стоимость этой услуги составит 706 рублей.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.08.21

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