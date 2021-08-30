«Будем смотреть и принимать необходимые меры…» Собянин оценил коронавирусную ситуацию

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что летний подъем заболеваемости коронавирусом не повторится в осенне-зимний период. Об этом градоначальник сказал в интервью каналу «Россия 24».
«В осенне-зимний период будем смотреть, как ситуация будет развиваться и принимать необходимые меры. Надеюсь, что такой острой ситуации, которую мы проходили в июне-июле, уже не будет», – отметил Собянин (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, сейчас больные COVID-19 в тяжелой форме в московских больницах «конечно, есть, но их количество несоизмеримо с тем, что было раньше» – заболеваемость снизилась до минимальных значений.
За последние сутки в Москве выявлено более 1,4 тысячи новых случаев коронавируса. Заболеваемость держится примерно на одном уровне четвертый день подряд.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 30.08.21
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