ДТП в Москве: погиб 4-летний ребенок

В Москве в результате столкновения двух автомобилей погиб 4-летний мальчик. Столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП, говорится в сообщении на официальном сайте надзорного ведомства.

По данным следствия, ночью водитель автомобиля краткосрочной аренды «Киа Рио», двигаясь по Волгоградскому проспекту на красный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем «ВАЗ», ехавшем по улице Академика Скрябина.

Пострадавший 4-х летний мальчик скончался в больнице, куда был доставлен после ДТП.

В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 31.08.21

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