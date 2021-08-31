В московском метро к тестированию системы Face Pay подключили четыре линии

Сегодня в московском метрополитене к тестированию системы Face Pay подключили ещё две линии – Солнцевскую и Калужско-Рижскую, ранее «оплата лицом» заработала на Филевской и Арбатско-Покровской «ветках» подземки. Как сообщил вице-мэр Максим Ликсутов, для получения возможности оплатить проезд в новой системе необходимо оформить заявку.

Чиновник отметил, что система работает стабильно, поэтому продолжается плановое увеличение открытого тестирования Face Pay. По его словам, принято решение расширить фокус-группу до 7 тысяч человек.

«Теперь проходить в метро по распознаванию лица участники тестов смогут на четырех линиях. Пассажиры оставляют нам полезную обратную связь, которая позволит уже скоро запустить технологию для всех пользователей метро. Face Pay станет ещё одним бесконтактным способом оплаты проезда, при этом остальные способы также останутся доступны пассажирам», – уточнил Ликсутов.

Москва, Светлана Антонова

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