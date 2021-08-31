Власти ведут против москвичей «необъявленную войну»: «Новые люди» создают «ФРОНТ капремонта»

Представитель партии «Новые люди», житель Академического района Москвы Юрий Дмитриев выступил с инициативой объединения собственников квартир, пострадавших от действий чиновников, в общественное движение «ФРОНТ.КАПРЕМОНТ».

По его словам, это логичное продолжение работы движения против реновации. В 2017 году целые кварталы сталинской застройки столичные власти пытались снести на ряду с «хрущевками». Тогда жителям Академического района удалось отстоять свою собственность, хотя для этого и пришлось выйти на демонстрацию на проспект Сахарова. Во время этого противостояния жители столицы отладили взаимодействие и решили вместе решать вопрос защиты имущества.

Москвичей сегодня объединяет квартирный вопрос: системная и серийная проблема капремонта. Теперь перед жителями «сталинок» стоит проблема борьбы с «диверсантами» в лице представителей ГБУ «Жилищник», которые вроде бы проводят работы по обслуживанию домов, а по факту их состояние ухудшается. Фонд капитального ремонта (ФКР) якобы делает капитальный ремонт, но при этом устойчивые конструкции планомерно заменяются на более слабые. В результате дома, которые могли бы простоять еще сто лет, постепенно разрушаются.

«Вместо созидания и восстановления капитальный ремонт направлен на разрушение наших «сталинок». Им наносится невосполнимый ущерб. И выглядит это, как беспредел в 90-х, когда расселять по-честному было долго и дорого», – констатировал представитель партии «Новые люди» Юрий Дмитриев.

Политик напомнил, что в 2017 году застройщиками была выбрана тактика атаки, в результате чего москвичи фактически оказались в осадном положении. По его словам, в такой ситуации пришло время снова объединиться и дать отпор на новом этапе «необъявленной войны». Тем более, что нарушения закона при проведении работ однотипны, носят массовый и системный характер. Речь идет о подлогах и фальсификациях, исправлениях «задним числом» согласованных смет, проведении фиктивных собраний собственников и подделка их подписей. Все эти проблемы касаются всей застройки середины прошлого века в Москве.

«Один в поле не воин. Когда идет противостояние москвичей с обслуживающими организациями, получается совершенно неравная борьба, в которой жители находятся в заранее проигрышном положении. Мы считаем, что люди важнее интересов «Жилищника» и ФКР, и будем привлекать внимание к этой проблеме на общегородском уровне, – подчеркнул Юрий Дмитриев.

Он уверен, что большая проблема московских собственников в разобщенности. Только объединив силы, заручившись помощью профессионалов, можно сформулировать законодательные инициативы, ликвидирующие «юридические ловушки», в которые попадают жители таких домов.

«Это решение требует системного подхода и непосредственного участия старших по дому, подъезду, председателей ТСЖ, активистов. Всех москвичей, которые оказались в долгосрочной осаде. С которыми «Жилищник» и ФКР ведут тихую войну», – заключил Юрий Дмитриев.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.08.21

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