Собянин отменил плату за пересадку в наземном общественном транспорте

В Москве пересадка с одного наземного маршрута общественного транспорта на другой стала бесплатной. Как сообщил столичный мэр Сергей Собянин, это решение касается примерно 500 тысяч пассажиров, совершающих ежедневные поездки.
«С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 года, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки», – отметил градоначальник в своем блоге.
По мнению Собянина, такое решение привлечет на наземный транспорт новых пассажиров – для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей. «Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, карту «Тройка» нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. После привязки карты бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов», – уточнил мэр Москвы.
Москва, Мария Соколова
Москва. Другие новости 01.09.21
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