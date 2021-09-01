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Среда, 1 сентября 2021, 10:48 мск

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Собянин отменил плату за пересадку в наземном общественном транспорте

В Москве пересадка с одного наземного маршрута общественного транспорта на другой стала бесплатной. Как сообщил столичный мэр Сергей Собянин, это решение касается примерно 500 тысяч пассажиров, совершающих ежедневные поездки.

«С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 года, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки», – отметил градоначальник в своем блоге.

По мнению Собянина, такое решение привлечет на наземный транспорт новых пассажиров – для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей. «Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, карту «Тройка» нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. После привязки карты бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов», – уточнил мэр Москвы.

Москва, Мария Соколова

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