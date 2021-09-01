В Москве разоблачены мошенники, оказывавшие «юридическую помощь»

В Москве пресечена деятельность юридической фирмы, от аферы которой пострадало более 25 человек. Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, сумма ущерба составляет 2,5 млн рублей.

«С июля 2020 года под предлогом увеличения пенсионных выплат, решения вопросов в сфере ЖКХ, компенсации материального ущерба и других услуг, аферисты заключали с жертвами сделки по кредитованию и оказанию юридических услуг. Однако взятые на себя обязательства злоумышленники не выполняли», – пояснили в полиции.

В частности, как уточнили в пресс-службе, одна из пострадавших заключила договор с юридической фирмой на оказание услуг, оформила кредит и передала 170 тысяч рублей в качестве оплаты, но условий контракта «юристы» не исполнили.

Гендиректор и юрист компании были задержаны, а в офисе изъято большое количество договоров и платежных документов. «Имеются основания полагать, что от действий злоумышленников пострадали более 25 граждан, большинство из которых – пенсионеры, а материальный ущерб превышает 2,5 млн. рублей», – говорится в сообщении пресс-службы столичного главка полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.09.21

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