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Среда, 1 сентября 2021, 17:38 мск

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Собянин назвал дату запуска Face Pay на всех станциях метро

Фото РИА «Новый День»

Система оплаты проезда с помощью лица Face Pay будет внедрена на всех станциях московского метро с 15 октября. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, сейчас в системе зарегистрированы 15 тысяч жителей столцы.

Собянин пояснил, что для использования Face Pay на мобильном телефоне нужно найти специальное приложение, сфотографировать себя, отправить снимок, после чего «ваше личико теперь будет зафиксировано в информационной транспортной системе».

«Когда вы проходите в метрополитен, вас фиксирует видеокамера, и говорит: «Окей, это Вы, проходите». У вас списываются (средства) со счета с вашей электронной карты «Тройки» или с банковской карты, со счета, как вы хотите», – уточнил мэр, слова которого цитирует «Интерфакс».

Собянин также признался, что перед внедрением Face Pay были сомнения, станут ли москвичи ей пользоваться, «ну кому хочется фотографироваться, в какую-то систему заводить свои данные, банковский счет», но за несколько недель в системе зарегистрировалось 15 тысяч человек, поэтому ее решили расширить.

Сейчас Face Pay тестируют на четырех линиях: Филевской, Арбатско-Покровской, Солнцевской и Калужско-Рижской.

Москва, Светлана Антонова

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