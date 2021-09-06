Серьезный ущерб для России: мировая экономика может погрузиться в кризис в любой момент

Мировая экономика может в любой момент погрузиться в кризис на фоне «дефляционного шока» с резким падением частного спроса, как это было перед Великой депрессией 1930-х годов, а также в 2008-м. Такое мнение высказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова в интервью «Прайм». По ее оценке, такая ситуация способна нанести серьезный ущерб России.

Как отметила эксперт, резкое снижение спроса при высокой инфляции усугубит ужесточение денежно-кредитной политики Центробанков. «Далее мир столкнется с затяжной стагфляцией на несколько лет в лучшем случае или даже разрушением привычных форматов финансового сектора экономики. При этом развитие кризиса будет происходить в направлении резкого сокращения финансового сектора на фоне значительно меньшего ослабления реального сектора экономики», – пояснила она.

«Баланс рисков для прогноза дальнейшего тренда российской экономики сильно смещен в негативную сторону из-за многочисленных макроэкономических факторов неопределенности, геополитической, финансовой, технологической, экологической», – отметила Степанова.

Как считает экономист, обвал фондового рынка, накачанного огромной денежной массой от печатных станков США и ЕС, будет спровоцирован падением «дутой» капитализации «мусорных компаний» и сильно перепроданных акций популярных компаний новой экономики типа Facebook, Apple, Tesla.

Согласно прогнозу Степановой, трансформация фондового рынка не будет плавной и спровоцирует глубокий финансовый кризис, что «неминуемо резко ударит и всему инвестиционному рынку, и по реальной экономике».

«Затяжная ковид-рецессия мировой экономики со слабым предложением и слабым спросом в сочетании с потрясениями в геополитической и финансовой системе способна нанести серьезный ущерб социально-экономической сфере в России», – подытожила экономист.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.09.21

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