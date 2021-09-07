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Массовое отравление в детсадах Москвы: СКР сообщил об итогах расследования

Следственный комитет завершил расследование резонансного уголовного дела о массовом отравлении в московских детских садах молочной продукций в декабре 2018 года. Как сообщила пресс-служба ведомства, в совершении преступления, связанного с производством, хранением, перевозкой и сбытом продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (пп «а», «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) обвиняются генеральный директор ООО «ЧаплыгинМолоко» Константин Фетисов и начальник лаборатории этого предприятия Нина Татаринова.

«Следствием установлено, что Фетисов и Татаринова организовали на предприятии производство творога в антисанитарных условиях, после чего сбыли его в дошкольные учреждения города Москвы для использования в пищу детям в возрасте до шести лет. В результате употребления указанной продукции 122 ребенка и 7 сотрудников детских садов перенесли кишечные заболевания, в том числе повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью», – говорится в сообщении СКР.

В ходе расследования были допрошены все лица, обладавшие информацией об условиях изготовления продукции и ее качестве, проведено более 150 медицинских, санитарно-эпидемиологических судебных экспертиз, по результатам которых установлена причастность руководителя предприятия Фетисова и начальника лаборатории Татариновой к совершению преступления.

В ведомстве уточнили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи его в суд.

Москва, Светлана Антонова

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