Россия рискует захлебнуться мусором

За последние десять лет среднестатистический россиянин стал производить в два раза больше отходов, что может привести к мусорному коллапсу. Об этом заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на пленарной сессии выставки «ВэйстТэк». По его словам, страна рискует захлебнуться мусором.

«Сегодня каждый гражданин РФ производит 440-450 кг отходов (в год). Десять лет тому назад объемы были 250 кг. А если отмотать на 20 лет, то рост был не таким значительным, как за последнее десятилетие. За десять лет фактически удвоились объемы образования [отходов]», – сказал Буцаев, слова которого цитирует РБК.

Глава РЭО считает, что нужно принимать срочные меры по ограничению роста объема отходов. «С учетом той структуры потребительской экономики, которая присутствует в России и мире, если ничего не делать с точки зрения самоограничения, мы будем расти коллапсирующими темпами. Есть задача там, где возможно, от одноразового переходить к многоразовому. И отказ от определенных видов сложноперерабатываемых товаров и упаковки», – подчеркнул он.

Как полагает Буцаев, что изменить ситуацию может широкое внедрение механизма расширенной ответственности производителя (РОП), в соответствии с которым предприятия должны будут оплачивать утилизацию упаковки товаров. «Дискуссия с бизнесом о том, что что-то должно пропасть с полок, ведется с 2015 года, проходят десятилетия, ничего не происходит, мы захлебнемся в свалках. РОП позволит запустить утилизацию по всем направлениям и фракциям», – сказал он.

Концепция РОП была утверждена в конце 2020 года. Документ предусматривает, что норматив утилизации упаковки с 2022 года вырастет в пять раз, с нынешних 20 до 100%. Для производителей, использующих вторсырье, концепция предусматривает понижающие коэффициенты. В то же время ретейлеры предупреждали, что законопроект создает риски ухода торговли в серую зону, что «с большой долей вероятности» может привести к пустым полкам в магазинах.

Москва, Светлана Антонова

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