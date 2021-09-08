Собянин решил запретить шумные автомобили и мотоциклы

В Москве планируется ужесточить ответственность для автомобилистов и мотоциклистов за нарушение тишины в ночное время. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в своем блоге.

«Сегодня внес в Московскую городскую Думу пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. К сожалению, проблема хорошо известна жителям многих районов Москвы. Меня неоднократно просили принять меры, чтобы положить этому конец», – отметил мэр.

Согласно проекту закона, предлагается запретить использовать машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину ночью. Такие транспортные средства могут задерживать и помещать на спецстоянку, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим.

За преднамеренное нарушение тишины штраф для автомобилистов может быть повышен в 10 раз – до пяти тысяч рублей. Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 лошадиных сил, то штраф будет еще больше: за каждые 10 лошадиных сил добавят 250 рублей. Например, водителю машины с мощностью двигателя 400 лошадиных сил придется заплатить 10 тысяч рублей. Для мотоциклов прогрессивный штраф будет начинаться с 50 лошадиных сил, для грузовых автомобилей – с 250 лошадиных сил.

Штрафовать за нарушение тишины намерены автоматически при помощи камер фотовидеофиксации нарушений, оснащенных специальными устройствами – шумомерами.

Москва, Светлана Антонова

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