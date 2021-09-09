российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 сентября 2021, 17:19 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Вероятность высока: в Москве осенью ждут новую коронавирусную волну

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун считает, что вероятность новой волны коронавируса осенью очень высока. Об этом чиновник сказал на IV Форуме социальных инноваций регионов.

«Мы уже знаем, что будет сейчас в сентябре. А вероятность четвертой волны (коронавируса) – она очень высокая», – цитирует Хрипуна «Интерфакс». Глава московского департамента здравоохранения заверил, что в случае роста заболеваемости медицинские мощности будут быстро перепрофилированы под лечение covid-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также предупредила о риске подъема заболеваемости коронавирусом осенью. «Мы ожидаем подъем (заболеваемости коронавирусом), это закономерно. Мы надеемся: при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил этот подъем будет ниже», –сказала на в интервью «Интерфаксу».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.09.21

Нервный сезон с чехардой цен: российские курорты «захлебнулись» туристическим потоком. / «Нужны дополнительные сведения...» Евросоюз затягивает регистрацию «Спутника V». / Полиция нашла бросившую младенца в мусоропровод москвичку. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В Польше британцу грозит восемь лет тюрьмы за распространение коронавируса

Власти Кубы изменили правила по коронавирусу для приезжих

Для борьбы с дельта-штаммом коронавируса требуется в восемь раз больше антител

Власти Японии хотят ввести ковид-паспорта для посещения магазинов

Жителя Вьетнама приговорили к пяти годам тюрьмы за распространение коронавируса

В Таиланде протестующих из-за пандемии разогнали резиновыми пулями

Четвертая волна коронавируса накрыла США – ситуация хуже, чем год назад

В России выявили менее 18 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Политика, Россия, Коронавирус из Китая, Правительство Москвы,