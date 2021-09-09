Вероятность высока: в Москве осенью ждут новую коронавирусную волну

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун считает, что вероятность новой волны коронавируса осенью очень высока. Об этом чиновник сказал на IV Форуме социальных инноваций регионов.

«Мы уже знаем, что будет сейчас в сентябре. А вероятность четвертой волны (коронавируса) – она очень высокая», – цитирует Хрипуна «Интерфакс». Глава московского департамента здравоохранения заверил, что в случае роста заболеваемости медицинские мощности будут быстро перепрофилированы под лечение covid-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также предупредила о риске подъема заболеваемости коронавирусом осенью. «Мы ожидаем подъем (заболеваемости коронавирусом), это закономерно. Мы надеемся: при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил этот подъем будет ниже», –сказала на в интервью «Интерфаксу».

Москва, Светлана Антонова

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