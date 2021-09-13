В московских школах появится система распознавания лиц

В отдельных школах Москвы по согласию родителей учеников могут провести эксперимент, установив систему распознавания лиц. Как сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, масштабного внедрения такой технологии не планируется.

«Никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц», – пояснила Ракова в интервью ТАСС.

Вице-мэр подчеркнула, что такие эксперименты возможны только по желанию и с согласием родителей учеников.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.09.21

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