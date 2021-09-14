Задержанному беглецу из ИВС Мавриди предъявлено обвинение

Задержанному накануне после побега из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре Александру Мавриди предъявлено обвинение по ч.2 ст. 313 УК РФ. Как сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России, в его рюкзаке было обнаружено 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.

«На допросе Мавриди дал следователю признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега, а также о том, что он скрывался в заброшенных строениях на территории г. Москвы и Московской области», – говорится в информации пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Мавриди был задержан в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказать сопротивление, но сотрудники правоохранительных органов обезвредили его и после допроса вернули в ИВС в Истре.

Резонансный побег пяти человек из Истринского изолятора произошел 6 августа. Четверо беглецов проходили по делам о кражах и были задержаны еще в августе. Александр Мавриди обвиняется в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы адвоката.

По подозрению в содействии побегу были арестованы два сотрудника ИВС, дежуривших в ночь побега. Также уголовное дело за превышение должностных полномочий было возбуждено против и.о. начальника ИВС.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 14.09.21

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