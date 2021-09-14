Блогер получил 15 суток за погром в магазине: разбил бутылки с алкоголем на 117 тысяч рублей

Симоновский районный суд Москвы арестовал на 15 суток блогера Дмитрия Звездина за погром алкогольной продукции в магазине. Как сообщили в пресс-службе суда агентству «Москва», сумма ущерба составила почти 117 тысяч рублей.
Звездин признан виновным в мелком хулиганстве. При этом сам блогер в суде заявил, что своими действиями хотел «призвать молодежь бороться с потреблением алкогольной продукции».
Ранее в Instagram Звездин опубликовал видеозапись, на которой подходит в магазине к полкам с пивом и бьет футбольным мячом по бутылкам, после чего они падают и разбиваются.
Москва, Мария Соколова
Москва. Другие новости 14.09.21
Россия поднялась на 4 строчки в мировом рейтинге роста цен на жилье. / Жители России назвали свои заветные мечты. / Почти 450 тысяч американцев остались без света из-за урагана «Николас». Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube