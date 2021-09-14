Путин сообщил о причинах своей самоизоляции

Президент РФ Владимир Путин на протяжении целого дня общался с человеком, который был заражен коронавирусной инфекцией. Об этом сам глава государства сообщил на совещании с правительством и руководством партии «Единая Россия».

«Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19) целый день, очень близко, в течение всего дня», – сказал Путин (цитата по РБК).

По словам президента, в его окружении есть несколько заболевших коронавирусом. «Один из этих сотрудников – человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал он, уточнив, что титр антител у этого человека упал. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин.

Ранее сообщалось, что глава государства в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что карантин не изменит рабочий график Путина.

Москва, Мария Соколова

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