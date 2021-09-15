В Москве за регулярное истязание троих детей перед судом предстанут мать и ее сожитель

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней женщины и ее 30-летнего сожителя об истязании и ненадлежащем воспитании трех несовершеннолетних детей. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

По данным следствия, с декабря 2017 года по октябрь 2020 года обвиняемые систематически наносили детям женщины побои в область головы и туловища, в том числе хозяйственно-бытовыми предметами. «Также фигуранты ограничивали детей в еде и передвижении, заставляя их в течении продолжительного времени стоять в углу в полный рост и на коленях, что, в свою очередь, причиняло им физическую боль и нравственные страдания», – говорится в сообщении СКР.

Фигуранты были задержаны в октябре 2020 года, когда дети были доставлены в больницу. В ходе предварительного подозреваемые частично признали вину.

В их отношении возбуждено уголовное дело по п.п. «а, г, д, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних, с применением пытки, группой лиц по предварительному сговору) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Москва, Мария Соколова

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