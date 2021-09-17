В Москве растет число самозанятых: за год налоговые поступления в бюджет выросли почти в 4 раза

В Москве ежемесячно растет число самозанятых в среднем на 30 тысяч человек, что позволило за год нарастить налоговые поступления в бюджет почти в четыре раза. По данным мэрии Москвы, за восемь месяцев 2021 года эта категория граждан перечислила в городской бюджет почти 2,8 млрд рублей налогов.

«Количество самозанятых в Москве прирастает в среднем на 30 тысяч человек в месяц и к сентябрю достигло 716 тысяч человек – это четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход. С начала года этот статус в столице получили 236 тысяч человек», – сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого цитирует официальный портал столичного правительства.

Как отмечается, в столице суммарный доход самозанятых в начала 2019 составил 232 миллиарда рублей, что составляет 40% в целом по России. Также на 40% вырос за год средний чек, достигнув 2332 рублей.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с января 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, а с октября 2020 года – по всей стране. Ставка налога на профессиональный доход для это категории граждан составляет 4% при работе с физлицами и 6% – с индивидуальными предпринимателями.

Москва, Мария Соколова

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