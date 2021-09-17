Путин оценил перспективы Санкт-Петербурга после переезда головного офиса «Газпрома»

Перерегистрация штаб-квартиры «Газпрома» в Санкт-Петербурге принесет дополнительно городскому бюджету северной столицы до 40 млрд рублей налогов в год. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-общения с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

«Вы знаете, что давно уже идёт работа «Газпрома» по переносу своей штаб-квартиры в Петербург, и соответствующие здания там уже возвели, которыми теперь Питер может по праву гордиться. Так вот: «Газпром» в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик, и это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 миллиардов рублей, а в следующем году – порядка 40 миллиардов рублей», – уточнил Путин, слова которого цитирует его пресс-служба.

При этом глава государства подчеркнул, что важно использовать эти деньги на приоритетных направлениях развития города, чтобы был зримый и понятный для петербуржцев результат от их использования.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.09.21

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