Глава МЭР: Экономика России восстанавливается недостаточно, чтобы выполнить поручение Путина

Российская экономика восстанавливается быстрее, чем предполагалось общенациональным планом, но инерционный темп роста ниже, чем было установлено президентом РФ Владимиром Путиным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава министерства экономического развития (МЭР) РФ Максим Решетников в Совете Федерации.

По его словам, одобренный накануне правительством РФ прогноз социально-экономического развития на 2022-2024 годы учитывает, что «экономика восстановилась быстрее, чем предполагалось общенациональным планом». «Вместо третьего квартала 2021 года восстановление произошло уже во втором. В первую очередь это произошло за счёт роста потребительского спроса», – отметил он.

Решетников уточнил, на восстановление экономики повлиял отложенный спрос – россияне стали совершать покупки, не сделанные в прошлом году. Кроме того, за два года расходы бюджета на социальные выплаты выросли на 26%, что тоже сыграло свою роль.

Также министр обратил внимание, что в июле уровень безработицы и численность занятого населения вышли на докризисный уровень. «Растут реальные заработные платы. В первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – плюс 6,4%», – сообщил он, уточнив, что по сравнению с прошлым годом рост составил 3,4%.

При этом глава минэкономразвития сообщил, что в консервативном варианте прогноза социально-экономического развития инфляция по итогам года предусмотрена на уровне 6%. В базовом варианте прогноз по инфляции повышен с 5% до 5,8%, что, как получается, ниже уровня повышения доходов населения.

По его оценке, в росте цен «драйвером выступает продовольственная инфляция» при сохранении «рисков со стороны внешних рынков». «Международные показатели продовольственной инфляции сейчас на 17,5% выше уровня декабря 2020 года, когда этот уровень уже был достаточно высок», – пояснил Решетников.

Тем не менее, министр сообщил, что нынешний инерционный рост экономики не позволяет достичь цели, поставленные главой государства. «Инерционный темп роста до 2030 года, то есть, если мы не будем предпринимать никаких дополнительных усилий, не будем заниматься развитием экономики, составит чуть выше 2% в год. Президент поставил задачу: не ниже 3%. Поэтому главное сейчас – сократить разрыв между целевыми и инерционными темпами роста», – подчеркнул он.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.09.21

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