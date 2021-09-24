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Пятница, 24 сентября 2021, 11:55 мск

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В Москве уточнят правила по безопасным зонам около школ

Власти Москвы до конца года подготовят новые методические рекомендации по организации безопасных зон в радиусе 200 метров от школ. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, новые правила помогут «радикально снизить вероятность дорожных инцидентов».

Градоначальник обратил внимание, что недавние исследования показали, что 72% старшеклассников по дороге в школу используют смартфон: слушают музыку или Интернет. «К сожалению, (это) чревато огромной опасностью на дороге. Необходимо, не уставая, объяснять детям, что при переходе через улицу использовать смартфон ни в коем случае нельзя», – пояснил Собянин.

По его словам, чиновники мэрии вместе с представителями ГИБДД ежегодно анализируют пешеходные маршруты детей и составляют рекомендации, как сделать их более безопасными. «До конца года планируем разработать единую образовательную программу по безопасному поведению на дорогах, которая будет использоваться во всех школах Москвы», – уточнил Собянин.

Мэр также отметил, что в столице за последние десять лет число погибших в ДТП детей снизилось в четыре раза, а количество пострадавших сократилось на 40%.

Москва, Мария Соколова

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