Полиция сообщила о массовых задержаниях в Москве в связи несогласованными акциями протеста

В Москве за участие в несанкционированной акции протеста 20 сентября к административной ответственности привлечено 30 человек. В связи с планами КПРФ провести новый протест задержан координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который опубликовал информацию о предстоящей встрече с депутатами от КПРФ.

Политик был задержан около 15:00. Как уточнил сам Удальцов, в его отношении оформляют протокол по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания). «Поводом стала публикация мной в соцсетях информации о встрече с депутатами от КПРФ 25 сентября. Должны везти в суд, грозит арест», – пояснил он в соцсетях.

В то же время пресс-служба столичного главка МВД предупредила, что за призывы и участие в несанкционированных протестных акциях предусмотрена ответственность. «Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», – подчеркивается в сообщении полиции.

В МВД уточнили, что в настоящее время продолжается установление личностей участников митинга 20 сентября на Пушкинской площади после объявления предварительных результатов голосования на выборах 17-19 сентября. Депутат Госдумы и лидер столичных коммунистов Валерий Рашкин проводил несогласованную акцию в формате встречи с избирателями.

Ранее сегодня Роскомнадзор направил в редакцию официального сайта КПРФ уведомление о возможной его блокировке за анонсы протестных акций.

Также сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии, где были утверждены окончательные итоги выборов в Госдуму от 17-19 сентября, член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин высказал особое мнение о несогласии с их результатами.

20 сентября лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции назвал выборы «фальшивыми» и также анонсировал акции протеста сторонников компартии по всей России.

Москва, Мария Соколова

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