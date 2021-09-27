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Понедельник, 27 сентября 2021, 20:17 мск

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В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима

В Москве на фоне роста заболеваемости коронавирусом усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общественного питания. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно», – сказал он.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости COVID-19 составил 24%, а число госпитализаций увеличилось на 15%. Причиной власти называют осенний сезон, для которого характерны подъем заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и дач, возобновлением школьных занятий.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 387 против 3 275 днем ранее. Количество летальных исходов в результате заражения возросло на 61 против 59 днем ранее.

Москва, Светлана Антонова

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