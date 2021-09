Новый рекорд: биржевая цена на газ в Европе впервые превысила $1000

Биржевые котировки на газ в Европе превысили исторический максимум марта 2018 года, когда на континенте бушевал холодный фронт «Зверь с Востока» (The Beast from the East). По данным биржи ICE Futures, стоимость октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF с начала дня подскочила сразу на 11% до $1031,3 за тысячу кубометров.

На данный момент цена скорректировалась и составляет $1010, но в моменте доходила до $1040 за тысячу кубометров. Предыдущий рекорд был зафиксирован 15 сентября, когда стоимость топлива поднималась до $963,9, передает ТАСС.

Цена в Европе подскочила вслед за ценами в Азии, где ноябрьский фьючерс на спотовый СПГ-индекс JKM Platts накануне достиг $1042. В США биржевая стоимость природного газа сегодня также поднялась до максимума с 2014 года.

Ранее эксперты прогнозировали, что до конца сентября газ в Европе подорожает выше $1000 за тысячу кубометров.

Биржевая цена «голубого топлива» в Европе растет из-за низкого уровня запасов в газохранилищах ЕС и нежелания «Газпрома» увеличивать закачку туда газа и продажи накануне запуска «Северного потока – 2». Также рекордному росту цен на газ способствовали сокращение поставок СПГ из США и недавняя авария на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое.

Лондон, Мария Соколова

