«Мы оказались не готовы»: Россия рискует скатиться в новый кризис

Перспективы российской экономики на ближайшие годы не очень хорошие: страна не готова противостоять главным вызовам – пандемии и отказу мира от углеводородов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал директор Института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев, выступая сегодня на встрече с экономическими экспертами в Москве. По его оценке, на постсоветском пространстве по росту ВВП, накопленным за последние 20 лет, Россия показала наихудшие результаты- 81,5%.

«Более низкий показатель имеет только Украина – 45,5%. Такие страны как Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан имеют высокие показатели по этому критерию – рост составил более 400%. Россия, за исключением Украины, имеет худший показатель. Вот 20 лет развития российской экономики. Это расчеты, по данным Всемирного банка. Скромный результат, потому что мы видим, что даже к 2020 году того самого пресловутого удвоения ВВП не состоялось, которое должно было состояться к 2010 году, за десять лет. Даже к 2020 году», – констатировал экономист.

По его мнению, такая кризисная ситуация сложилась по целому ряду причин. «Один из трендов того, что произошло с точки зрения институциональных изменений в экономике, – это усиление государства в экономике, которое особенно явно проявилось у нас в последние годы… И санкции сыграли свою роль, но они имели отнюдь не самое значительное влияние. Тем более, что это не 20-летний период, а начиная с 14-го года. А вот неэффективность, фактически мы это вынуждены признать. Первые годы нынешнего тысячелетия были чрезвычайно благоприятны с точки зрения внешней экономической конъюнктуры, когда цены (на нефть) доходили до $140 и выше за баррель. Мы понимаем, насколько нам подфартило. Тем не менее, формальные показатели именно такие. Цифры, как говорится, против них трудно что-либо возразить – мы, за исключением Украины, подчеркну, худшие на постсоветском пространстве за последние 20 лет. И это при очень значительных возможностях, которые давала, в первую очередь, внешнеэкономическая конъюнктура, потому что мы были и остались сырьевой державой», – пояснил Николаев.

В этой связи эксперт также обратил внимание, что в ближайшие годы на Россию будет оказывать существенное влияние мировая экономика, которая будет уходить от политики безудержного потребления углеводородов. «Мы не слезли с нефтяной иглы, и для нас это будет достаточно сложно. Если послушать то, о чем говорят ответственные лица, то складывается такое впечатление, что, в первую очередь, надежды, что мировой спрос на углеводороды восстановится, цены будут высокие. Смотря на то, что происходит с ценами на газ, допустим, кажется – ну и правильные надежды, смотрите, как все хорошо и замечательно. Должен сказать, что это временное явление, а вот долговременное явление состоит в том, что мировая экономика будет уходить от политики безудержного потребления углеводородного сырья. Пандемия подстегнула, стимулировала этот переход, и он на самом деле неизбежен», – подчеркнул он.

Кроме того, Николаев отметил, что негативное влияние на экономику России продолжит оказывать пандемия коронавируса. «Главный экономический негатив от пандемии. И это доказывается на цифрах – это локдауны. Но, когда ситуация затягивается на долгие месяцы, то, что у нас сейчас происходит, когда высокая заболеваемость и смертность, когда естественная убыль населения на январь-июль превысила полмиллиона человек, – это будет оказывать постепенное крайне негативное влияние на экономику. Не может быстро развиваться страна, население которой стремительно убывает. У нас это сейчас и происходит», – пояснил он.

«В ближайшие годы, ближайшие месяцы вот эти два фактора – углеводородный переход и пандемия, которая совсем не закончилась, и будут определять то, что будет происходить с российской экономикой. Перспективы российской экономики на ближайшие год-два мне видятся не очень хорошие, потому что мы оказались не готовы ни к тому, ни к другому», – заключил Николаев.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 28.09.21

Завершившего карьеру российского хоккеиста наказали за нарушение антидопинговых правил. / Навальный и его соратники стали фигурантами уголовного дела о создании экстремистского сообщества. / КПРФ обвинила полицию в препятствовании подачи исков в суд против ДЭГ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»