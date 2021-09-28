«Чем дальше в лес, тем больше…» Российская модель экономического развития исчерпана

Российская модель экономического развития себя исчерпала, создавая несообразности без возможности стабильного роста. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников, выступая сегодня в экономическом клубе компании ФБК Grant Thornton. По его оценке, у правительства РФ вряд ли получится обеспечить поступательный рост экономики, на котором настаивал глава государства Владимир Путин.

«Больше чем за 2% выскочить при очень благоприятных внешнеэкономических условиях вряд ли сможем. Это предел. Некоторые говорят вообще, что у нас 0,5% – этот потенциал. Другие говорят, что 2,5%, если нефть будет по 100 и так далее... Это итог, к чему мы пришли», – считает он.

Как отметил эксперт, сложившиеся проблемы резко обострились из-за пандемии коронавируса. «Даже если брать базовый прогноз оптимистический на будущий год, каждый год на 3% будем прирастать, и все у нас будет хорошо. 3% будем обеспечивать ростом инвестиций. На 5-6%, не менее 5%, должна расти производительность труда – и все будет замечательно… Вызывают массу вопросов эти оптимистические нотки, потому что сбываемость любого прогноза определяется содержанием экономической политики, а здесь у нас – чем дальше в лес, тем больше несообразностей, несопряженностей и несвязанности», – пояснил Масленников.

«Нельзя не видеть в нашем нынешнем кабинете министров такого повышенного оптимизма. Весь активизм этот направлен на то, чтоб выжать последние соки из ресурсов той модели экономики, которая еще сохраняется. При этом есть попытки внедрить какую-то такую генную инженерию, запустить мутацию в самом государстве, а дальше пойдет от него концентрическими кругами что-то полезное для всех остальных. Грубо говоря, логика такая следующих трендов – модернизируем государство в широком смысле, запускаем вот эту генную мутацию в экономике – мы впереди, идите вслед за нами. Как – это ваша проблема», – подчеркнул он.

При этом Масленников считает, что у России нет дальнейших перспектив роста. «Остается еще один вызов, который будет определять всю нашу дальнейшую благополучие или, наоборот, нет. Это наше постоянное регулярное конструктивное присутствие в глобальном экономическом контексте. Наша модель экономического развития себя исчерпала. Но на сегодняшний день то же самое происходит в большом экономическом мире. Вот эта Pax-экономика себя тоже исчерпала…» – заключил эксперт.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 28.09.21

Торможение и застой: Россию ближайшие 10 лет ждет полустагнация. / В Сербии прозападная оппозиция открыла «второй фронт» против президента Вучича. / «Мы оказались не готовы»: Россия рискует скатиться в новый кризис. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»