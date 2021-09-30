российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 2 октября 2021, 15:06 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Торговому центру в Москве пригрозили закрытием за нарушение ограничений

Торговому центру «Авиапарк» в Москве грозит крупный штраф и закрытие на три месяца из-за нарушений ограничительных мер. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как отмечается, в торговом центре большое количество посетителей и сотрудники на кассах в отдельных магазинах были без масок.

Telegram: Телеграм

Торговый центр могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Если будет доказано причинение вреда здоровью человека, сумма штрафа возрастет до 1 млн рублей. В качестве альтернативы «Авиапарк» могут закрыть на 90 суток.

Как ранее сообщал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, в Москве на фоне роста заболеваемости коронавирусом усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общественного питания.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.09.21

Минтруд: предложение Счетной палаты о ежегодной выплате к школе «внимательно изучим». / Кремль: расширение списка СМИ-иноагентов не угрожает свободе слова. / Итог политики Центробанка: непрогнозируемый курс рубля и высокая закредитованность россиян на фоне рекордных прибылей банков. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима

Комиссия Мосгордумы поддержала запрет шумных машин и мотоциклов

В Москве уточнят правила по безопасным зонам около школ

«Придется подчиняться общим правилам»: Памфилова прокомментировала скандалы с онлайн-голосованием в Москве

В Москве растет число самозанятых: за год налоговые поступления в бюджет выросли почти в 4 раза

В московском регионе начался отопительный сезон

В московских школах появится система распознавания лиц

Вероятность высока: в Москве осенью ждут новую коронавирусную волну

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, Экономика, Правительство Москвы,