Торговому центру в Москве пригрозили закрытием за нарушение ограничений

Торговому центру «Авиапарк» в Москве грозит крупный штраф и закрытие на три месяца из-за нарушений ограничительных мер. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как отмечается, в торговом центре большое количество посетителей и сотрудники на кассах в отдельных магазинах были без масок.

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Торговый центр могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Если будет доказано причинение вреда здоровью человека, сумма штрафа возрастет до 1 млн рублей. В качестве альтернативы «Авиапарк» могут закрыть на 90 суток.

Как ранее сообщал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, в Москве на фоне роста заболеваемости коронавирусом усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общественного питания.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.09.21

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