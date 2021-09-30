«Грубое и циничное нарушение»: МИД России оценил ситуацию с приграничным конфликтом между Сербией и Косово

Власти самопровозглашенной республики Косово грубо и цинично нарушили свои обязательства, что привело к конфликту с ограничением свободы передвижения на севере Сербии. Об этом заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Соглашение между Белградом и Приштиной от 14 сентября 2016 года, которое проистекает из соглашения о свободе передвижения 2011 года. Эти документы имеются в открытом доступе. Четко зафиксировано следующее в пункте пять, что Косово продлевает действие регистрационных номеров на 5 лет, после чего стороны вновь обсудят данный вопрос при посредничестве Евросоюза в случае необходимости», – пояснил он.

Зайцев подчеркнул, что обсуждения, о котором идет речь в соглашении 2016 года, «должны вестись за столом переговоров с участием уполномоченных представителей сторон». «Вместо этого, приштинские власти направили в северные районы Косово свой спецназ в попытке навязать устраивающее их решение. Таким образом – налицо прямое, грубое и циничное нарушение косово-албанцами своих обязательств в условиях незавершенности правового процесса, призванного урегулировать проблему свободы передвижения», – констатировал Зайцев.

Ранее сегодня сообщалось, что Белград и Приштина достигли соглашения о поэтапной деэскалации конфликта на административной линии между Сербией и Косово. Заявлено также о создании рабочей группы для поиска долгосрочного решения вопроса. Ожидается, что первая встреча состоится 21 октября.

Напомним, ситуация в Косово обострилась на прошлой неделе, когда Приштина объявила о решении запретить въезд автомобилей с сербскими номерами на территорию самопровозглашенной республики. На административную границу были стянуты дополнительные силы косовского спецназа. Сербское население края блокировало контрольно-пропускные пункты.

23 сентября ситуация на линии разграничения резко обострилась. Причиной стал инцидент с избиением приштинским спецназом троих сербов. После этого министр обороны Сербии приказал привести в повышенную боевую готовность подразделения армии, дислоцированные в городах Рашка и Hови-Пазар на юге страны.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Москва, Мария Соколова

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