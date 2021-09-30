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Суббота, 2 октября 2021, 15:06 мск

Новости Москва

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В московской школе произошла стрельба

В Москве задержан мужчина после стрельбы на территории школы Ярославского района, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба столичного главка МВД.

Как сообщается, стрельба произошла в ходе конфликта дочери мужчины со знакомыми молодыми людьми.

По данным полиции, ученица 10 класса школы на Палехской улице поругалась со знакомыми молодыми людьми, о чем рассказала отцу. Мужчина прибыл в школу и в разговоре с предполагаемыми обидчиками дочери выстрелил один раз из пистолета вверх.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Москва, Светлана Антонова

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