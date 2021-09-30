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Суббота, 2 октября 2021, 15:06 мск

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СКР начал проверку инцидента со стрельбой около московской школы

В Москве организована доследственная проверка обстоятельств инцидента со стрельбой около школы на Палехской улице. Об этом говорится в сообщении столичного главка Следственного комитета.

По уточненным данным, ЧП произошло за территорией общеобразовательного учреждения. Между несовершеннолетней девушкой и компанией молодых людей возник конфликт, в ходе которого, мужчина, заступившись за дочь, произвёл предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будут опрошены все участники конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснили в СКР.

Москва, Светлана Антонова

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