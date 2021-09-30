Депутат Мосгордумы от КПРФ оказалась под угрозой ареста

В отношении депутата Московской городской думы от КПРФ Екатерины Енгалычевой составлено два протокола об административном правонарушении, связанном с несогласованными акциями протеста о несогласии с итогами выборов. Как сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь фракции коммунистов в столичном парламенте Никита Попов, политика могут арестовать на срок до 30 суток.

«На Екатерину составлено два протокола – оба по 20.2, ч.2 – организация несанкционированного мероприятия 20 сентября (первый протокол) и 25 сентября (второй). Они квалифицированы, как повторное правонарушение – 20.2, ч.8. Ей грозит до 30 суток ареста», – сказал Попов.

По его словам, ранее на Енгалычеву был выписан протокол за участие в несанкционированной акции 23 января, где она, по словам Попова, присутствовала как аккредитованный журналист.

Сообщается, что в настоящее время сотрудники московской полиции продолжают розыск людей, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях в Москве в сентябре 2021 года.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.09.21

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